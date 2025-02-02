نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن لمناقشة قضية غزة والمحور الإيراني

تل أبيب - (د ب أ)

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيناقش خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الوضع في قطاع غزة، وقضية الأسرى، بالإضافة إلى "جميع مكونات المحور الإيراني".

وسيغادر نتنياهو إلى الولايات المتحدة غدا الأحد فيما وصفه مكتبه بـ"اجتماع تاريخي"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو "أول زعيم وطني" يلتقيه ترامب بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع بين ترامب ونتنياهو يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.

ويُعرف ترامب بعلاقته الوثيقة مع نتنياهو، رغم أنه كان ينتقده أحيانا، وتُعتبر هذه الزيارة المبكرة بمثابة إشارة قوية على دعم ترامب لرئيس الوزراء اليميني المتطرف، الذي يواجه انتقادات شديدة بسبب إدارته للحرب في غزة.