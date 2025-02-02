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نتنياهو يوافق على بدء مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار الاثنين المقبل

12:22 ص الأحد 02 فبراير 2025

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

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تل أبيب - (د ب أ)
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، محادثة هاتفية مساء اليوم السبت، حسبما أفاد مكتب نتنياهو.
ووفقا لبيان لمكتب نتنياهو، اتفق الجانبان على أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الأسرى خلال اجتماعهما في واشنطن يوم الاثنين المقبل، وهو اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى للاتفاق، حيث سيناقشان المواقف الإسرائيلية"، وفقا لصحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية.
وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيتحدث ويتكوف مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومع ممثلي مصر في المفاوضات.
وبعد ذلك سيبحث مع نتنياهو خطوات دفع المفاوضات بما في ذلك المواعيد النهائية لمغادرة الوفود للمشاركة في المحادثات.

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