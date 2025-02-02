زيلينسكي: المحادثات المباشرة بين أمريكا وروسيا عن الحرب التي تقصي كييف "خطيرة للغاية"

كييف - (أ ب)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا عن الحرب التي تقصي كييف "خطيرة للغاية".

وتحدث زيلينسكي اليوم السبت في مقابلة حصرية مع وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وأعقبت تصريحاته تعليقات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة مفادها أن مسؤولين أمريكيين ورؤساء "يتحدثون بالفعل" عن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي: "قد تكون بينهم علاقاتهم الخاصة بهم، لكن الحديث عن أوكرانيا بدوننا خطر على الجميع".

وأشار زيلينسكي في المقابلة إلى أن روسيا لا ترغب في إجراء محادثات لوقف إطلاق النار أو مناقشة أي نوع من التنازلات، التي يفسرها الكرملين باعتبارها هزيمة بينما تعد لدى قواتها اليد العليا في ساحة المعركة.