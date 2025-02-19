خلال شهر.. تفاصيل انفجار 3 ناقلات نفط في البحر المتوسط

القاهرة- مصراوي

قالت مصادر شحن وأمن، الأربعاء، إن ثلاث ناقلات نفط تضررت جراء انفجارات الشهر الماضي في حوادث منفصلة حول البحر الأبيض المتوسط، مع عدم معرفة الأسباب. وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وحسب رويترز، فإن هذه الحوادث هي الأولى التي تنطوي على أضرار ناجمة عن انفجار في سفن غير عسكرية وقعت حول وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عقود.

وقال أحد مصادر الشحن، إن انفجارا تسبب في اختراق داخلي بطول متر واحد أسفل خط المياه على بدن ناقلة النفط الخام اليونانية "سي جول" في ميناء بشمال إيطاليا يوم السبت. بينما وقع انفجار ثان بعد 20 دقيقة على متن السفينة نفسها دون التسبب في مزيد من الأضرار.

ومن جانبه، قال المدعي العام الإيطالي لرويترز، إن المدعين الإيطاليين فتحوا تحقيقا في الحادث الذي أصاب السفينة "سي جول" عندما كانت في المرساة أمام ميناء سافونا فادو.

ولم ترد شركة Thenamaris ومقرها أثينا على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وقال مصدران إن سفينة أخرى تديرها ثيناماريس، ناقلة النفط الخام Seacharm، تضررت أيضا بانفجار قبالة ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط في أواخر يناير.

وقالت ثلاثة مصادر، إن ناقلة المواد الكيميائية والمنتجات التي ترفع علم ليبيريا جريس فيروم تضررت قبالة ليبيا في فبراير شباط، مضيفة أن السفينة ستتطلب عملية إنقاذ.

وأظهرت بيانات تتبع السفن LSEG، أن السفينة أظهرت وضعها على أنها ليست تحت القيادة يوم الأربعاء قبالة الساحل الليبي. ولم يتسن الاتصال بشركة Cymare التي تتخذ من قبرص مقراً لها للتعليق. وفقا لما أعلنته رويترز.

وقال مسؤولو صناعة الشحن البحري يوم الأربعاء، إن هناك قلقا متزايدا بشأن الحوادث.

فيما قالت وزارة الخارجية الروسية الشهر الماضي، إن سفينة الشحن الروسية أورسا ميجور غرقت في البحر الأبيض المتوسط قبالة إسبانيا في أواخر ديسمبر بعد انفجار وقع في غرفة محركها وفقد اثنان من طاقمها.