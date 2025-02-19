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مسؤولون غربيون: أوروبا تدرس إنشاء قوة طمأنة لأوكرانيا بنحو 30 ألف جندي

11:41 م الأربعاء 19 فبراير 2025

حرب اوكرانيا

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وكالات

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية نقلا عن مسؤولين غربيين، الأربعاء، إن خطط نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا تشمل مدنا رئيسية وموانئ ومواقع حيوية.

وأشار المسؤولون الغربيون، إلى أن القادة العسكريين الأوروبيين يدرسون إنشاء قوة طمأنة لكييف تشمل أقل من 30 ألف جندي.

وأوضح مسؤول غربي، أن المقترحات تضمنت مراقبة فنية للحدود بما في ذلك طائرات تجسس وأقمار صناعية ومسيرات.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء، أن المسؤولين الأوروبيين يرجحون أن يوافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سحب القوات الأمريكية من دول البلطيق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المسؤولين الأوروبيين يرون أن سحب القوات الأمريكية من البلطيق سيترك أوروبا بلا دفاع ضد روسيا.

وأوضحت مصادر للصحيفة الألمانية، أن القواعد الأمريكية في رامشتاين بألمانيا والجوية في بريطانيا لن تخضع للمناقشة حاليا، مشيرة إلى أن على بقية دول أوروبا أن تستعد لتغييرات عميقة إذا توصل ترامب وبوتين إلى اتفاق.

وأكدت المصادر، أن إيطاليا تستعد لانسحاب محتمل للقوات الأمريكية من كوسوفو، موضحين أن الحلفاء الأوروبيين سيصبحون وحيدين في البلقان بمواجهة الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش وجيشه القوي.

وأفادت المصادر، بأن قلقا كبيرا يسود أجزاء من أوروبا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا، مشددة على أن أجهزة الأمن وسياسيو الغرب يخشون إنهاء وجود القوات الأمريكية في أجزاء من أوروبا.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن مسؤول أمني أوروبي، قوله إن مطالب بوتين كانت انسحاب القوات الأمريكية من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي انضمت للحلف بعد 1990.

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