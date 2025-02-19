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الإسعاف الإسرائيلي: إصابة سيدة بجروح خطيرة إثر طعنها بسكين في القدس

11:28 م الأربعاء 19 فبراير 2025

الإسعاف الإسرائيلي إصابة سيدة بجروح خطيرة إثر طعنه

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وكالات

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية مساء الأربعاء، عن تعرض امرأة في الخمسينيات من عمرها لهجوم في الحي الأرمني بالبلدة القديمة في القدس.حسبما نقلت وسائل إعلام عبرية.

وحسب الإسعاف الإسرائيلي: "إصابة سيدة بجروح خطيرة إثر طعنها بسكين في البلدة القديمة بالقدس وأجهزة الأمن فتحت تحقيقا".

ووفقًا لبيان صادر عن خدمة الإسعاف الإسرائيلية، فإن السيدة الإسرائيلية كانت في وعيها عند وصول طواقم الإسعاف، لكنها أصيبت بجروح في يدها ورأسها، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ملابسات الهجوم أو هوية المهاجم.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإنه لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ظروف الحادث.

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