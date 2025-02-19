لمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية.. إضاءة البرج الأيقوني بعلم تركيا- صور

بـ35 مليون دولار.. ضبط كميات كبيرة من الكوكايين في مطار بنيوزيلندا

وكالات

في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، أعلنت وزارة الخارجية إضاءة البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارة بأعلام مصر وتركيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إن "هذه المناسبة تؤكد التقدير المتبادل بين البلدين الصديقين وروابط تاريخية ممتدة، وعلاقات دبلوماسية ارتكزت على التعاون المشترك رعاية مصالح الشعبين المصري والتركي".