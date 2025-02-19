شهداء وجرحى بغارة إسرائيلية شرقي مدينة رفح جنوب غزة

وكالات

أفادت تقارير إعلامية فلسطينية، الأربعاء، بارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من الفلسطينيين بمنطقة أبو حلاوة شرق مدينة رفح جنوب غزة، غير أنها لم تحدد أعداد الضحايا.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو استهدف بطائرة مسيرة مجموعة ممن وصفتهم بأنهم "مشتبه بهم" شرقي رفح.

وفي سياق منفصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الأربعاء، باستشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوبي طوباس بالضفة الغربية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال 3 مقاومين مطلوبين في منطقة الفارعة شمالي الضفة الغربية واعتقال اثنين آخرين.

وقالت حركة حماس، حماس، إن تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وتكثيف عمليات التدمير والقتل دليل على نهج الاحتلال الفاشي والدموي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.

وأكدت حماس، أن تزامن عملية الاغتيال في مخيم الفارعة مع الحملة الأمنية التي نفذتها أجهزة أمن السلطة يؤكد خطورة ما وصلت إليه جريمة التعاون الأمني، مضيفة "ندعو أبناء شعبنا في الضفة للوقوف صفا واحدا في وجه كل المؤامرات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية".