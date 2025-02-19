واشنطن بوست: ترامب أمر البنتاجون بخفض الميزانية بنسبة 8% للسنوات الـ5 المقبلة

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مذكرة داخلية، الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بالتخطيط لخفض الميزانية بنسبة 8% للسنوات الـ5 المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قيادة أوروبا في الجيش الأمريكي التي تشرف على الحرب في أوكرانيا وقيادة المنطقة الوسطى التي تشرف على الشرق الأوسط لم تُستبعد من خفض الإنفاق.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مسؤولين دفاعيين، أن قيادة البنتاجون أطلعت أعضاء جمهوريين بالكونجرس على قائمة الضباط الذين يمكن فصلهم، موضحة أن معظم الأشخاص في القائمة كانوا مرتبطين بوزير الدفاع السابق لويد أوستن.

وأكد المسؤولون الدفاعيون، أن معظم من في القائمة عملوا على مبادرات التنوع أو لديهم آراء لا تتوافق مع أجندة ترامب، مشيرين إلى أن من المتوقع تبديل الجنرالات المقالين بمرشحين أقرب لوزير الدفاع بيت هيجسيث ومنسجمين مع أجندة ترامب.