زيلينسكي: رفضت مطالب ترامب بالحصول على معادن نادرة بقيمة 500 مليار دولار

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه رفض مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستحواذ على ثروات معدنية بقيمة تبلغ 500 مليار دولار مقابل الدعم العسكري لكييف.

وأكد زيلينسكي أن المساعدات العسكرية التي استقبلتها أوكرانيا لا ترتقي قيمتها إلى المبلغ الذي يطالب به ترامب، موضحا كذلك أن واشنطن لم تقدم أي ضمانات أمنية لكييف في هذا الاتفاق.

في المقابل، ادّعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه طلب من أوكرانيا ما تعادل قيمته 500 مليار دولار من المعادن النادرة، مؤكدا أن حكومة كييف وافقت على ذلك.

وفي منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، قال ترامب عن زيلينسكي: إنه ديكتاتور بلا انتخابات.. عليه أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد يحكمه".

وقبل أيام، قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجه وزراءه بعدم توقيع اتفاق مقترح يمنح الولايات المتحدة حق الوصول لمعادن أرضية نادرة.

وأكد مسؤول أوكراني كبير، أن الاقتراح الأمريكي لم يشمل أي ضمانات أمنية محددة في المقابل.

وقال زيلينسكي، إنه لم يسمح للوزراء بالتوقيع على الاتفاقية لأنها في رأيه ليست جاهزة لحماية أوكرانيا ومصالحها.

وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض، إلى أن قرار زيلنسكي عدم قبول الاقتراح قصير النظر.