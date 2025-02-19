أمريكا: مقتل شخصين بحادث تصادم طائرتين صغيرتين في أريزونا

مارانا، أريزونا - (أب)

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء، مصرع شخصين على الأقل بعد تصادم طائرتين صغيرتين في الجو بجنوب ولاية أريزونا.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه يجري تحقيقا في الاصطدام الذي وقع بالقرب من مطار في ضواحي توكسون، وأكدت إدارة شرطة مارانا وفاة شخصين.

وفي أوائل فبراير الجاري، تحطمت طائرة ركاب صغيرة في غرب ألاسكا، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص كانوا على متنها.

وذكرت السلطات الأمريكية، أنه تم تحديد مكان الطائرة التي تحطمت في غرب ألاسكا وكانت في طريقها إلى مدينة نوم على بحر متجمد.