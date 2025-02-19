ماكرون: نقف إلى جانب أوكرانيا وسنتحمل مسؤولياتنا لضمان السلام في أوروبا

وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، وقوف بلاده إلى جانب أوكرانيا، مشيرا إلى أن باريس ستتحمل كامل مسؤولياتها لضمان السلام والأمن في أوروبا.

وأوضح ماكرون، أن فرنسا تتقاسم الهدف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع حد للحرب العدوانية الروسية المستمرة منذ نحو 3 سنوات، مضيفا "مقتنعون بالحاجة إلى زيادة إنفاقنا وقدراتنا الدفاعية والأمنية".

وقال ماكرون، إنه يجب أن يكون السلام في أوكرانيا دائما وأن ترافقه ضمانات قوية وموثوقة، موضحا أنه يتعين أن تُؤخذ المخاوف الأمنية الأوروبية في الاعتبار.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تحتاج إلى تمثيل واسع من أوروبا والمملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة في الضمانات الأمنية.

وأشار زيلينسكي، إلى أنه يجب أن تكون هناك ثقة في أنه في غضون بضعة أشهر أو سنوات لن يعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحرب، مضيفا "هدفنا السلام المضمون لا مجرد وقف إطلاق نار مؤقت ولا يمكننا السماح لبوتين بخداع الجميع مرة أخرى".

وأكد زيلينسكي، أن على جميع الشركاء أن يفهموا قبل أي مفاوضات محتملة أن الضمانات الأمنية القوية هي الأولوية للسلام الدائم، مشيرا إلى أنه ناقش مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته دور تركيا في تقديم الضمانات الأمنية.