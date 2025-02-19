حماس: مستعدون للإفراج عن جميع الأسرى ونزع السلاح خط أحمر

وكالات

أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الأربعاء، أن نزع سلاح المقاومة خط أحمر لا يمكن القبول به، مشيرا إلى أن إسرائيل استخدمت أسلحة محرمة دوليا لإبادة الشعب الفلسطيني.

وأوضح القانوع، في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أنه تم تعديل بنود المرحلة الأولى من الاتفاق لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني واحتياجاته والتأكيد على جاهزية الحركة وجديتها للبدء بمفاوضات المرحلة الثانية.

وقال القانوع، إن الانسحاب الشامل والوقف الدائم للحرب هما استحقاق للمرحلة الثانية، مؤكدا استعداد المقاومة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين رزمة واحدة لتحقيق ذلك.

وأشار القانوع، إلى أن إدارة غزة كانت فلسطينية وستبقى بعد الحرب شأنا فلسطينيا توافقيا، مشددا على أن المقاومة لن تسمح لأحد بالتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي.

ولفت المتحدث باسم حركة حماس، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يفكر باستعادة أسراه دون دفع استحقاقات ذلك وهذا لن يحدث، موضحا أن مفاوضات المرحلة الثانية أمامها عقبات و"محدداتنا فيها تحقيق مصالح شعبنا والمراكمة على ما تم إنجازه في المرحلة الأولى".

وشدد القانوع، على أن إدخال البيوت المتنقلة والآليات والمعدات واستكمال الإيواء والإغاثة أولوية للحركة وتعمل على تحقيقها.