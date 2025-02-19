زيلينسكي: يجب أن نتأكد من أن بوتين لن يعود للحرب في غضون أشهر

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تحتاج إلى تمثيل واسع من أوروبا والمملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة في الضمانات الأمنية.

وأشار زيلينسكي، إلى أنه يجب أن تكون هناك ثقة في أنه في غضون بضعة أشهر أو سنوات لن يعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحرب، مضيفا "هدفنا السلام المضمون لا مجرد وقف إطلاق نار مؤقت ولا يمكننا السماح لبوتين بخداع الجميع مرة أخرى".

وأكد زيلينسكي، أن على جميع الشركاء أن يفهموا قبل أي مفاوضات محتملة أن الضمانات الأمنية القوية هي الأولوية للسلام الدائم، مشيرا إلى أنه ناقش مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته دور تركيا في تقديم الضمانات الأمنية.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، قوله إن الرئيس ترامب ينوي إنهاء حرب أوكرانيا وكل الأطراف بحاجة إلى قبول ذلك، موضحا أنه أبلغ عددا من نظرائه الأوروبيين ترحيب واشنطن بزيادة مساهمتهم في الدفاع عن أوكرانيا.

وأكد زالتز، أن العلاقة بين ترامب وزيلينسكي تسير في الاتجاه الخاطئ، مشددا على أن الرئيس الأمريكي يركز على وقف إطلاق النار في أوكرانيا والتوصل إلى اتفاق أوسع.

ولفت والتز، إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا جيدة، مؤكدا ضرورة التحدث إلى طرفي الصراع في أوكرانيا لجلبهما إلى طاولة المفاوضات.