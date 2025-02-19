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بعد حديثه السيئ عن ترامب.. واشنطن تحذّر زيلينسكي

09:03 م الأربعاء 19 فبراير 2025

مايك والتز

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وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، اليوم الأربعاء، إن الرئيس ترامب ينوي إنهاء حرب أوكرانيا وكل الأطراف بحاجة إلى قبول ذلك، موضحا أنه أبلغ عددا من نظرائه الأوروبيين ترحيب واشنطن بزيادة مساهمتهم في الدفاع عن أوكرانيا.

وأكد زالتز، أن العلاقة بين ترامب وزيلينسكي تسير في الاتجاه الخاطئ، مشددا على أن الرئيس الأمريكي يركز على وقف إطلاق النار في أوكرانيا والتوصل إلى اتفاق أوسع.

ولفت والتز، إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا جيدة، مؤكدا ضرورة التحدث إلى طرفي الصراع في أوكرانيا لجلبهما إلى طاولة المفاوضات.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطاني عن والتز، قوله إن حديث زيلينسكي عن ترامب بشكل سيئ علنا لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية، لافتا إلى أن الرئيس الأوكراني كان يتلقى نصائح سيئة بشأن كيفية التعامل مع الإدارة الجديدة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقنع واشنطن بإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن كسبها.

وأشار ترامب، إلى أنه لم يكن من الضروري أن تبدأ الحرب ولكنها حرب لن يتمكن زيلينسكي من تسويتها أبدا دون واشنطن وترامب، مؤكدا أن الرئيس الأوكراني يعترف بأن نصف الأموال التي أرسلتها واشنطن له مفقودة ويرفض إجراء انتخابات وتأييده منخفض.

وشدد ترامب، على أن زيلينسكي ديكتاتور بدون انتخابات ومن الأفضل له أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد، مضيفا "نتفاوض بنجاح مع روسيا على إنهاء الحرب وهو أمر يعترف الجميع بأنه لا يمكن القيام به إلا من ترامب وإدارته".

وأكد ترامب، أن سلفه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لم يحاول قط وفشلت أوروبا في تحقيق السلام وزيلينسكي ربما يريد الاستمرار في قطار المكافآت، موضحا أن "أنا أحب أوكرانيا لكن زيلينسكي قام بعمل فظيع وبلده محطم ومات الملايين دون داع".

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