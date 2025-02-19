رئيس الأركان الإيراني: إذا تعرضنا للتهديد فسيكون الشرق الأوسط بأكمله في خطر

وكالات

حذّر قائد هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري، الأربعاء، من أنه إذا تعرض أمن بلاده للتهديد فإن أمن الشرق الأوسط بأكمله سيكون في خطر.

وأكد باقري، أنه إذا ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أي خطأ فسيكون أمن "الكيان الصهيوني" وداعميه في خطر.

كان قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده قال، أمس الثلاثاء، إن هدف عدوان إسرائيل كان تعطيل إنتاج طهران للصواريخ لعام ولم يتحقق أبدا.

وأكد حاجي زاده، أن برنامج إيران النووي علمي ولا يمكن القضاء عليه واستهدافه يعني الحرب، مضيفا "الأعداء لا يسعون للحرب معنا لأن المنطقة كلها ستشتعل".

وشدد حاجي زاده، على أن عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل ستُنفذ في الوقت المناسب.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن نائب قائد الحرس الثوري، أمس الأول الاثنين، قوله إن "عملية الوعد الصادق-3 ضد إسرائيل ستنفذ في الوقت المناسب".

وفي أواخر أكتوبر الماضي، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على أهداف عسكرية إيرانية ردًا على هجوم طهران.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.