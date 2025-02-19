"أمر مقزز وحقير".. مسؤولون أمريكيون يهاجمون ترامب ويتهمونه بخيانة أوكرانيا

وكالات

عبّر مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، عن استيائهم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال السيناتور الديمقراطي بلومنثال، مهاجما ترامب: "في أي عالم يعيش ترامب؟؛ تصريحاته ليست مخالفة للحقيقة والواقع فقط.. لكنها حقيرة للغاية وخيانة مقززة لبلد قاتلت ونزفت وماتت من أجل الحرية.. استسلام ترامب مثير للشفقة وضعيف".

السيناتور الديمقراطي بلومنثال يهاجم ترامب بسبب مهاجمته للرئيس زيلينسكي :



"في أي عالم يعيش الرئيس؟ هذا ليس فقط مخالفًا للوقائع والحقيقة، بل إنه حقير للغاية، خيانة مقززة لبلد نزفت وقاتلت وماتت من أجل الحرية، استسلام الرئيس مثير للشفقة وضعيف". https://t.co/HQSOryFiQj pic.twitter.com/yyQ5e5tqMS — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) February 19, 2025

بدوره، علّق زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، على تصريحات ترامب، قائلا: "ترامب ألقى اللوم على أوكرانيا في غزو بوتين.. إنه أمر مقزز أن نرى رئيسا أمريكيا ينقلب على أحد أصدقائنا ويقف علانية إلى جانب (بلطجي) مثل بوتين (الرئيس الروسي)، لم يبدأ الأوكرانيون هذه الحرب لكن بوتين هو من بدأها".

زعيم الأقلية الديمقراطي في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر :



"ألقى الرئيس ترامب اللوم على أوكرانيا في غزو بوتين، إنه لأمر مقزز أن نرى رئيسًا أمريكيًا ينقلب ضد أحد أصدقائنا ويقف علنًا إلى جانب بلطجي مثل بوتين، لم يبدأ شعب أوكرانيا هذه الحرب، بوتين هو من بدأها". pic.twitter.com/GFGzNm6kEk — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) February 19, 2025

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقنع واشنطن بإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن كسبها.

وأشار ترامب، إلى أنه لم يكن من الضروري أن تبدأ الحرب ولكنها حرب لن يتمكن زيلينسكي من تسويتها أبدا دون واشنطن وترامب، مؤكدا أن الرئيس الأوكراني يعترف بأن نصف الأموال التي أرسلتها واشنطن له مفقودة ويرفض إجراء انتخابات وتأييده منخفض.

وشدد ترامب، على أن زيلينسكي ديكتاتور بدون انتخابات ومن الأفضل له أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد، مضيفا "نتفاوض بنجاح مع روسيا على إنهاء الحرب وهو أمر يعترف الجميع بأنه لا يمكن القيام به إلا من ترامب وإدارته".

وأكد ترامب، أن سلفه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لم يحاول قط وفشلت أوروبا في تحقيق السلام وزيلينسكي ربما يريد الاستمرار في قطار المكافآت، موضحا أن "أنا أحب أوكرانيا لكن زيلينسكي قام بعمل فظيع وبلده محطم ومات الملايين دون داع".