إعلان

"أمر مقزز وحقير".. مسؤولون أمريكيون يهاجمون ترامب ويتهمونه بخيانة أوكرانيا

08:54 م الأربعاء 19 فبراير 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

عبّر مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، عن استيائهم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال السيناتور الديمقراطي بلومنثال، مهاجما ترامب: "في أي عالم يعيش ترامب؟؛ تصريحاته ليست مخالفة للحقيقة والواقع فقط.. لكنها حقيرة للغاية وخيانة مقززة لبلد قاتلت ونزفت وماتت من أجل الحرية.. استسلام ترامب مثير للشفقة وضعيف".

بدوره، علّق زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، على تصريحات ترامب، قائلا: "ترامب ألقى اللوم على أوكرانيا في غزو بوتين.. إنه أمر مقزز أن نرى رئيسا أمريكيا ينقلب على أحد أصدقائنا ويقف علانية إلى جانب (بلطجي) مثل بوتين (الرئيس الروسي)، لم يبدأ الأوكرانيون هذه الحرب لكن بوتين هو من بدأها".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقنع واشنطن بإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن كسبها.

وأشار ترامب، إلى أنه لم يكن من الضروري أن تبدأ الحرب ولكنها حرب لن يتمكن زيلينسكي من تسويتها أبدا دون واشنطن وترامب، مؤكدا أن الرئيس الأوكراني يعترف بأن نصف الأموال التي أرسلتها واشنطن له مفقودة ويرفض إجراء انتخابات وتأييده منخفض.

وشدد ترامب، على أن زيلينسكي ديكتاتور بدون انتخابات ومن الأفضل له أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد، مضيفا "نتفاوض بنجاح مع روسيا على إنهاء الحرب وهو أمر يعترف الجميع بأنه لا يمكن القيام به إلا من ترامب وإدارته".

وأكد ترامب، أن سلفه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لم يحاول قط وفشلت أوروبا في تحقيق السلام وزيلينسكي ربما يريد الاستمرار في قطار المكافآت، موضحا أن "أنا أحب أوكرانيا لكن زيلينسكي قام بعمل فظيع وبلده محطم ومات الملايين دون داع".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب مسؤولون يهاجمون ترامب خيانة أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: ندرس تبكير بعض الزيادات قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة
"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025