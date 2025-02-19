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أثناء تدريب ليلي.. استشهاد جنديين من الجيش الكويتي بنيران صديقة

08:52 م الأربعاء 19 فبراير 2025

الجيش الكويتي

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وكالات

أعلن الجيش الكويتي، استشهاد اثنين وإصابة آخرين من منتسبي القوة البرية أثناء تنفيذ تمرين رماية بنيران صديقة.

وقال الجيش الكويتي في بيان صدر عنه الأربعاء: "تنعى رئاسة الأركان العامة للجيش استشهاد اثنين وإصابة آخرين من منتسبي القوة البرية، وذلك أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية، مساء اليوم".

وتابع الجيش الكويتي في بيانه: "وباشرت فرق التحقيق المختصة مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة المتبعة".

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