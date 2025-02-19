أثناء تدريب ليلي.. استشهاد جنديين من الجيش الكويتي بنيران صديقة

وكالات

أعلن الجيش الكويتي، استشهاد اثنين وإصابة آخرين من منتسبي القوة البرية أثناء تنفيذ تمرين رماية بنيران صديقة.

وقال الجيش الكويتي في بيان صدر عنه الأربعاء: "تنعى رئاسة الأركان العامة للجيش استشهاد اثنين وإصابة آخرين من منتسبي القوة البرية، وذلك أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية، مساء اليوم".

وتابع الجيش الكويتي في بيانه: "وباشرت فرق التحقيق المختصة مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة المتبعة".