بالفيديو.. أول ظهور للدكتور حسام أبو صفية من داخل سجون الاحتلال

وكالات

نشرت وسائل إعلام عبرية مقطع فيديو يظهر الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام المستشفى.

وظهر الدكتور حسام أبو صفية في الفيديو مكبل اليدين، يمشي بخطوات بطيئة وظهرت عليه علامات التعب الشديد.

الدكتور حسام ابو صفية المعتقل في سجون الاحتلال.



متوقع جدا خروجه يوم السبت pic.twitter.com/2zhydAAz9d — Hanzala (@Hanzpal2) February 19, 2025

وفي وقت سابق، يوم الثلاثاء، ذكرت قناة i24 العبرية أن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن مدير مستشفى في قطاع غزة.

وأوضحت القناة العبرية أن الشخص المعني قد يكون مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبوصفية، الذي تم اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال في وقت سابق، وذلك على خلفية اتهامه في علاقات مع حركات المقاومة الفلسطينية.