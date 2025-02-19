الصحة العالمية: استئناف حملة تطعيم شلل الأطفال بغزة خلال الأيام المقبلة

تل أبيب/ جنيف - (د ب أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أنه سيتم استئناف حملة لتطعيم شلل الأطفال في قطاع غزة في الأيام القليلة المقبلة.

وكتبت منظمة الصحة العالمية عبر منصة إكس، أنه تم التخطيط لحملة تطعيم أخرى بين 22 و26 فبراير.

وتم اكتشاف فيروس شلل الأطفال في عينات من مياه الصرف الصحي في غزة، مما أشار إلى أن الفيروس ما زال منتشرا في البيئة ويمثل خطرا على الأطفال المقيمين في المنطقة.

ومن المقرر أن يتم تطعيم ما يربو على 591 ألف طفل دون سن 10 أعوام.

وأوضحت المنظمة أنه رغم تطعيم مئات الآلاف من الأطفال في غزة العام الماضي، إلا أن الوصول إلى بعض المناطق كان محدودا بسبب القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مما حال دون حصول العديد من الأطفال على الجرعة الثانية.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الثانية من التطعيم في أبريل.

وقد تم تنفيذ حملة التطعيم الأولى في سبتمبر وأكتوبر الماضيين بعد تأكيد أول حالة إصابة بشلل الأطفال منذ 25 عاما في قطاع غزة الذي دمّرته الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع ردا على هجوم حماس على أراضيها في السابع من أكتوبر عام 2023.