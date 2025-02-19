أبو عبيدة: سنسلّم جثامين عائلة بيباس وجثة الأسير عوديد ليفشتس غدًا الخميس

وكالات

قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الأربعاء، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى سيتم غدا الخميس تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس.

وأكد أبو عبيدة، أن الأسرى كانوا جميعا على قيد الحياة قبل قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإطلاق سراح 628 أسيرا فلسطينيا في مقابل الإفراج عن 6 من أسراه الأحياء لدى المقاومة و4 جثث، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.