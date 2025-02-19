مقابل 6 أسرى و4 جثث.. كم عدد الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل السبت؟

وكالات

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإطلاق سراح 628 أسيرا فلسطينيا في مقابل الإفراج عن 6 من أسراه الأحياء لدى المقاومة و4 جثث، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، إلى أن الدفعة الجديدة من الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم السبت، تشمل مواطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم محكومين بالمؤبد فضلا عن أسرى "وفاء الأحرار" الذي أفرج عنهم الاحتلال ثم أعاد اعتقالهم.

ووفقا للإعلام الفلسطيني، فإنه سيتم الإفراج عن 50 امرأة وقاصرا دون سن الـ19 من غزة، اعتُقلوا خلال العملية البرية الإسرائيلية وتصفهم إسرائيل بأنهم "من غير المتورطين مباشرة في أعمال قتالية أو في هجوم 7 أكتوبر 2023".

وفي سياق متصل، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه من المتوقع الإفراج عن 23 إلى 25 أسيرا امرأة وقاصرا فحسب خلال دفعة السبت، مبررة ذلك بأن إسرائيل ستستعيد نصف عدد الجثامين المقررة ضمن المرحلة الجارية، بينما ستتسلم النصف المتبقي الأسبوع المقبل.

وأوضحت التقارير الإعلامية الفلسطينية، أن الدفعة المقرر الإفراج عنها من الفلسطينيين "628"، تتضمن 50 من أصحاب المؤبدات والمحكومين بالسجن مدى الحياة، إضافة إلى 47 ممن أُعيد اعتقالهم بعد صفقة "وفاء الأحرار"، وكذلك 445 ممن اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليته البرية في غزة.

وأعلن رئيس حركة حماس خليل الحية، أمس الثلاثاء، أن الحركة ستفرج عن 6 أسرى إسرائيليين يوم السبت المقبل، وتسليم 4 جثامين يوم غد الخميس؛ استكمالا لأعداد الأسرى المتفق عليها ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الحية، أنه سيتم تسليم باقي الجثث المتفق عليها ضمن المرحلة الأولى في الأسبوع المقبل.

وبحسب بيانات فصائل المقاومة الفلسطينية، ستكون الفصائل استكملت بذلك تسليم 33 أسيرا إسرائيليا بينهم 25 أحياء و8 جثث، متفق عليهم خلال المرحلة الأولى وفق بنود الاتفاق.

من جانبها، أطلقت إسرائيل سراح 1135 فلسطينيا، فضلا عن 602 معتقلا فلسطينيا من المتوقع الإفراج عنهم هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، ليصل إجمالي الأسرى المفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى 1737 أسيرا فلسطينيا.