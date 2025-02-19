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الاتحاد الأوروبي يستعد لتعليق عقوبات الطاقة والنقل في سوريا

07:12 م الأربعاء 19 فبراير 2025

الاتحاد الأوروبي

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القاهرة- مصراوي

أعلنت وكالة رويترز للأنباء، أنه من المقرر أن يعلق الاتحاد الأوروبي العقوبات السورية المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، وفقًا لمسودة إعلان اطلعت عليها رويترز.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سوريا خلال اجتماع في بروكسل في 24 فبراير.

وحسب رويترز، ينص مشروع الإعلان على أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر تعليق عدد من الإجراءات التقييدية "في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، وكذلك تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها".

وقالت المسودة التي اطلعت عليها رويترز: "كجزء من نهج تدريجي وفي خطوة تالية، سيقيم المجلس ما إذا كان يمكن تعليق المزيد من الإجراءات التقييدية"، مضيفة أن "المجلس سيواصل دراسة ما إذا كانت عمليات التعليق لا تزال مناسبة، بناءً على المراقبة الدقيقة للوضع في البلاد".

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