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معاريف: إصابة جنديين إسرائيليين عند الحدود اللبنانية باشتباكات مع بعض الحريديم

07:07 م الأربعاء 19 فبراير 2025

يهود الحريديم

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وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، إن مجموعة من اليهود المتدينين "الحريديم" تسللوا لحدود لبنان ورشقوا قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة ما أدى لإصابة 2 منهم.

وتصاعدت التوترات بين الحريديم وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تزايد النقاش داخل إسرائيل حول سياسات التجنيد الإجباري ومدى عدالتها، خصوصًا فيما يتعلق بإعفاء بعض الفئات مثل طلاب المدارس الدينية (الحريديم).

وفي أواخر يناير الماضي، أكد رئيس شعبة القوى البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش يواجه حاجة ملحة لتجنيد 10 آلاف عنصر جديد لتلبية الاحتياجات العملياتية المتزايدة.

وأشار المسؤول إلى أن هناك ضرورة لفرض عقوبات فعالة على المتهربين من الخدمة العسكرية، معتبرًا أن التهرب يمثل تحديًا كبيرًا أمام قدرة الجيش على الحفاظ على جاهزيته.

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