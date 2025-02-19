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إدارة ترامب تقرر وقف تمويل أجهزة الأمن الفلسطينية (تفاصيل)

06:45 م الأربعاء 19 فبراير 2025

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وكالات

ذكرت وسائل إعلام أمريكية وعبرية، ان ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب قررت وقف تمويل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فقد أوقفت إدارة ترامب جميع أشكال التمويل لقوات الأمن الفلسطينية، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تجاه السلطة الفلسطينية.

من جانبها، أكدت القناة 12 العبرية صحة هذه الأنباء، في حين نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر فلسطيني – لم تذكر اسمه – قوله إن الإدارة الأمريكية أبلغت السلطة الفلسطينية رسميًا بقرار وقف التمويل.

ونقلت واشنطن بوست عن ضابط يدير عمليات تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية قوله: "تأجيل اجتماع كان مقررا مع الأمريكيين لتقييم عملية السلطة الفلسطينية ضد المسلحين في جنين".

وحسب ما أعلنته واشنطن بوست نقلا عن عقيد يدير عمليات التدريب لقوات أمن السلطة الفلسطينية: "تجميد المساعدات الأمريكية أدى إلى تقليل بعض التدريبات".

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