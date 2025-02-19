رئيسة وزراء إيطاليا: البابا فرانسيس "يقظ ومتجاوب"

روما - (أ ب)

قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، إنها زارت البابا فرانسيس بالمستشفى، مشيرة إلى أنه "يقظ ومتجاوب" ومليء بروح الدعابة برغم إصابته بالالتهاب الرئوي.

وفي بيان صادر عن مكتبها، قالت ميلوني: "تبادلنا المزاح كالمعتاد، ولم يفقد حسه الفكاهي المعهود".

وتعد زيارة ميلوني هي أول زيارة مؤكدة للبابا من خارج دائرة سكرتاريته وفريقه الطبي منذ دخوله المستشفى يوم الجمعة.

وأفاد الفاتيكان بأن البابا فرانسيس نام جيدا وترك السرير وتناول وجبة الإفطار، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن أكدت الاختبارات أن البابا البالغ من العمر 88 عاما أصيب بالتهاب رئوي في كلتا رئتيه في مضاعفات أخرى أثارت مخاوف بشأن قدرته على مقاومة العدوى التي أصابته.

وفي تحديث لوضع البابا صباح اليوم الأربعاء، قال الفاتيكان إن البابا أمضى ليلته الخامسة بمستشفى "جيميلي" في روما، بسلام، وأوضح المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني: "لقد أمضى ليلة هادئة واستيقظ وتناول الإفطار".

وأضاف بروني أن البابا، الذي أجريت له عملية استئصال الفص العلوي من رئته اليمنى في شبابه، كان في حالة معنوية جيدة وممتن للصلوات من أجل شفائه.