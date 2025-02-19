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ترامب: زيلينسكي ديكتاتور وعليه التحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد

06:22 م الأربعاء 19 فبراير 2025

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقنع واشنطن بإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن كسبها.

وأشار ترامب، إلى أنه لم يكن من الضروري أن تبدأ الحرب ولكنها حرب لن يتمكن زيلينسكي من تسويتها أبدا دون واشنطن وترامب، مؤكدا أن الرئيس الأوكراني يعترف بأن نصف الأموال التي أرسلتها واشنطن له مفقودة ويرفض إجراء انتخابات وتأييده منخفض.

وشدد ترامب، على أن زيلينسكي ديكتاتور بدون انتخابات ومن الأفضل له أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد، مضيفا "نتفاوض بنجاح مع روسيا على إنهاء الحرب وهو أمر يعترف الجميع بأنه لا يمكن القيام به إلا من ترامب وإدارته".

وأكد ترامب، أن سلفه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لم يحاول قط وفشلت أوروبا في تحقيق السلام وزيلينسكي ربما يريد الاستمرار في قطار المكافآت، موضحا أن "أنا أحب أوكرانيا لكن زيلينسكي قام بعمل فظيع وبلده محطم ومات الملايين دون داع".

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