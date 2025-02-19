نيويورك تايمز: ترامب يرغب في إبرام صفقة واسعة النطاق مع نظيره الصيني

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مستشارين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي يرغب في إبرام صفقة واسعة النطاق مع نظيره الصيني شي جين بينج.

وأشار مستشارو ترامب، إلى أن الحكومتين الأمريكية والصينية ستضطران للتغلب على العديد من العقبات للتوصل إلى اتفاق، مؤكدين إدارة ترامب لم تستقر بعد على ما تريده من الصين.

وأكدت المصادر للصحيفة الأمريكية، أن مستشاري ترامب ووزير الخزانة وإيلون ماسك يشجعونه على إبرام اتفاق مهم مع الصين.

وكشف دبلوماسي سابق، أن أحد العروض الصينية قد يشمل استثمارات بالولايات المتحدة توفر نصف مليون وظيفة، لافتا إلى أن الشركات الصينية مستعدة لبحث أخذ حصص أقلية في المشاريع المشتركة، كما أنها الشركات الصينية مستعدة لترخيص تقنياتها للشركاء الأمريكيين.

وذكر مسؤول سابق مطلع، أن إيلون ماسك أعرب عن ثقته في إمكانية إبرام الصفقات مع الصين.