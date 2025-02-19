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بلدية خانيونس: بدء تنفيذ خطة لترميم الشوارع الرئيسية بالمدينة

06:00 م الأربعاء 19 فبراير 2025

بلدية خانيونس بدء تنفيذ خطة لترميم الشوارع الرئيسي

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خان يونس – (أ ش أ)

أكد صائب لقان المتحدث باسم بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، أن البلدية بدأت في تنفيذ خطة لترميم الشوارع الرئيسية في المدينة بعد تراكم نحو 15 مليون طن من النفايات بها إثر الحرب.

وقال لقان - في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية - "إن البلدية قامت بالتعاون مع اللجان المحلية في أحياء خان يونس المختلفة بتنفيذ خطة متعددة الجوانب والعمل في 6 أحياء بشكل كامل ودفعة واحدة من أجل فتح الشوارع الرئيسية والشريانية للتسهيل عن النازحين الوصول بشكل آمن إلى منازلهم".

وأضاف أن "الجرافات تعمل على إزالة الركام وفتح الطرقات بالمدينة، حيث يتراكم الركام في خان يونس لأكثر 15 مليون طن، لذلك نحن بحاجة ماسة الى المعدات الثقيلة من أجل رفع هذا الركام والبدء في المراحل الأولى للإعمار".

وأشار إلى أن "ما دخل قطاع غزة من معدات ثقيلة خلال الفترة الماضية 6 آليات فقط تستخدم لعملية نقل وإزالة الركام، في حين أن الاتفاق يضمن وصول 600 من الآليات الثقيلة بمختلف أنواعها للبلديات وأيضا لأجهزة الدفاع المدني".

وأوضح أنه "بالنسبة للجانب الإنساني، فالبيوت المتنقلة "الكرفانات" لم تصل حتى هذه اللحظة، ونحتاج إلى 35 ألف كرفان للفلسطينيين الذين هدمت بيوتهم بشكل كامل في القطاع".

هذا المحتوى من

Asha

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قطاع غزة خان يونس صائب لقان ترميم الشوارع
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