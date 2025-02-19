لتسوية قضية تهرب ضريبي.. جوجل تسدّد 340 مليون دولار لإيطاليا

ميلانو - (أ ب)

قال الادعاء الإيطالي اليوم الأربعاء، إنه سيسعى لوقف تحقيق بشأن تهرب ضريبي ضد شركة جوجل، عقب أن وافقت الشركة على دفع تسوية بقيمة 326 مليون يورو (340 مليون دولار).

وكان الادعاء في مدينة ميلانو قد فتح تحقيقا ضد جوجل لعدم قيامها بدفع ضرائب على إيراداتها في إيطاليا من 2015 حتى 2019، ويركز التحقيق على الإيرادات من مبيعات الإعلانات.

واعترفت جوجل بالتسوية في بيان، قائلة إنها تقوم بحل "مراجعة ضريبية.. بدون دعوى قضائية"، وحددت الفترة من 2015-2020، التي تختلف عن الفترة التي حددها الادعاء، دون تقديم تفسير.

وفي تطور لاحق، صححت جوجل الفترة الزمنية حيث قالت في بيان أكدت فيه التسوية خارج المحكمة، وقالت: "اتفقت جوجل والسلطة الضريبية الإيطالية على تسوية مراجعة ضريبية للفترة بين 2015 و2019 دون اللجوء إلى النزاع القضائي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

في الوقت نفسه، أعلن المدعي العام الإيطالي مارتشيلو فيولا عن نيته طلب إيقاف الإجراءات القانونية ضد الشركة الإيرلندية التابعة لشركة جوجل الأمريكية الأم، وهي شركة "جوجل أيرلاند المحدودة"، بتهمة التهرب الضريبي.

وكان النزاع يدور حول اتهامات تفيد بأن الشركة الأمريكية العملاقة حاولت، عبر أيرلندا، تجنب دفع الضرائب في إيطاليا.