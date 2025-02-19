ألمانيا: لا يمكن تحقيق السلام في أوكرانيا من دون أوروبا

وكالات



قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، حول محادثات أوكرانيا، إنه لا يمكن تحقيق سلام طويل الأمد من دون أوروبا.



وأضافت بيربوك، أن اجتماع الولايات المتحدة مع روسيا قد يكون مفيدًا للمفاوضات المستقبلية.



ويبحث الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات يورو.



وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أمس الثلاثاء، رفض بلادها نشر قوة لحفظ السلام في أوكرانيا، حيث قالت في تصريحات، "لن نرسل جنودًا إلى هذه الحرب الساخنة"، معتبرة النقاش حول تشكيل قوة لحفظ السلام في أوكرانيا أمرًا سابقًا لأوانه.



كما نفت بيربوك إمكانية قبول ألمانيا إجراء المفاوضات بدون أوكرانيا والأوروبيين، لافتة إلى أن المحادثات في الرياض بين مسؤولين روس وأمريكيين تمثل في المقام الأول فرصة لإقامة اتصال بين البلدين، غير أنه "من الخطأ جعل هذه المحادثات تبدو أكبر مما هي عليه في الواقع".

ومن المقرر أن يجتمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب،إذ أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن انعقاد القمة بين الرئيس قد يكون ممكنًا قبل نهاية فبراير الجاري أو في وقت لاحق، مشيرًا إلى أن التحضيرات لهذه القمة ستستغرق بعض الوقت.

والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الروسي لافروف، أمس الثلاثاء، إن المحادثات سادتها أجواء إيجابية.