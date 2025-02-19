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جيش الاحتلال: استهدفنا عنصر تابع لحزب الله جنوب لبنان

05:02 م الأربعاء 19 فبراير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف ناشط عسكري تابع لحزب الله اللبناني في منطقة عيتا الشعب جنوبي لبنان خلال تعامله مع وسائل قتالية.

و استهدفت ضربة إسرائيلية، في وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء، سيارة جنوبي لبنان ما أسفر عن استشهاد شخص، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأوردت الوكالة أن مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة في بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل، مما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين.

وتأتي الضربة الإسرائيلية، بعد انسحاب قوات الاحتلال من الجنوب اللبناني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، إلا أنه أعلن استمرار تواجده في 5 مواقع استراتيجية.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف ناشط عسكري حزب الله اللبناني
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