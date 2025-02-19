بوتين: سأتصل بولي العهد السعودي لأشكره شخصيًا على استضافة المحادثات

وكالات



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "نشكر السعودية على خلق المناخ الجيد للمفاوضات بين روسيا وأمريكا"، مضيفًا "سأتصل بولي العهد السعودي لأشكره شخصيًا على دور بلاده في المحادثات".



وعلق بوتين المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي التي جرت أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، قائلًا إن هدفها كان زيادة الثقة كما أنها جرت في "أجواء ودية وكانت نتائجها إيجابية".

وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة تعملان على القضايا الاقتصادية وأسواق الطاقة والفضاء ومجالات أخرى، مؤكدًا أنه لا يمكن تسوية الأزمة الأوكرانية من دون رفع مستوى الثقة بين روسيا والولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الروسي أن موسكو لم ترفض أبدًا الحوار مع أوروبا أو كييف، مضيفًا: "نعطي أولوية كبرى لتسوية الوضع في أوكرانيا".



والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.



وقال وزير الخارجية الروسي لافروف، أمس الثلاثاء، إن المحادثات سادتها أجواء إيجابية.