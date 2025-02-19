وزير الصحة الإسرائيلي يأمر بإنهاء العمل مع الأونروا

وكالات



ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الأربعاء، أن وزير الصحة الإسرائيلي أورئيل بوسو، أمر بإنهاء علاقات العمل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا القانونين حيّز التنفيذ يوم 30 يناير الماضي.



وتقدم وكالة الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.





