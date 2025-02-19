ترديد لدعاية حماس.. نتنياهو يهاجم تصريحات تقديم موعد الإفراج عن الأسرى

(وكالات)

وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، ما أسماه "ادعاء" جهات في المفاوضات بأن حركة حماس هي من بادرت بتقديم موعد الإفراج عن الأسرى المحتجزين بـ"مستوى جديد من العبث وترديد لدعاية حماس".

وأكد مكتب نتنياهو، في بيانه أن "رئيس الحكومة حدد قبل نحو أسبوعين هدفًا واضحًا بإطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء دفعة واحدة بدلاً من دفعتين".

وأشار البيان إلى أن تحقيق هذا الهدف جاء نتيجة "الموقف الحازم لرئيس الحكومة" بتعزيز قوات الجيش الإسرائيلي حول غزة وداخلها، إلى جانب "الإنذار الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وزعم مكتب نتنياهو، أن حماس اضطرت للتراجع عن رفضها للإفراج عن الأسرى بفضل هذا الموقف الإسرائيلي الصارم.

في المقابل، صرح رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، بأن الحركة قررت الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين وجثامين 4 آخرين غدا الخميس، على أن تفرج تل أبيب يوم السبت القادم عن الأسرى الفلسطينيين مقابلهم، حسب الاتفاق.

كما أوضح الحية أن الإفراج عن بقية أسرى الاحتلال الأحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى سيتم في نفس اليوم، ومن بينهم هشام السيد وأڤيرا منجستو، على أن يتم تسليم باقي الجثامين في الأسبوع السادس من المرحلة الأولى.

وفي سياق متصل، قرر بنيامين نتنياهو، بدء المفاوضات الرسمية حول المرحلة الثانية من صفقة التبادل خلال هذا الأسبوع، بعد اجتماع مجلس الشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت".