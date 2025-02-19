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لبنان يطلب دعم الاتحاد الأوروبي لإتمام الانسحاب الإسرائيلي بشكل كامل من أراضيه

04:45 م الأربعاء 19 فبراير 2025

الاتحاد الأوروبى

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بيروت - (د ب أ)

طلب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، اليوم الأربعاء، دعم الاتحاد الأوروبي لإتمام الانسحاب الإسرائيلي بشكل كامل من الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير رجّي، اليوم سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال حيث جرى عرضٌ للأوضاع في جنوب لبنان والمنطقة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وطلب الوزير رجّي "دعم ومساندة الاتحاد الأوروبي لكي تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، تطبيقاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".

وبحث الوزير رجّي مع السفيرة الأوروبية "في التحضيرات الجارية لمؤتمر بروكسل- 9 بشأن النازحين السوريين المزمع عقده في شهر مارس المقبل".

وطالب رجّي الاتحاد الأوروبي بـ "تعديل مقاربته لقضية النزوح السوري بعد تغيّر النظام في سوريا"، مُجدِداً تأكيده "ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلادهم بعد أن تحولوا إلى نازحين اقتصاديين، فانتفت أسباب وجودهم في لبنان، وباتت الظروف في سوريا تسمح بعودتهم، من خلال مساعدتهم على إعادة بناء قراهم ومدنهم والإستثمار في بناها التحتية وخدماتها".

وكان الجيش اللبناني استكمل انتشاره أمس الثلاثاء في بلدات القطاعين الشرقي والأوسط في جنوب لبنان ، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، وبقي الجيش الإسرائيلي في خمس نقاط رئيسية على طول الحدود في جنوب لبنان.

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