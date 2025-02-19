"نتائجها إيجابية".. أول تعليق من بوتين على لقاء الوفد الروسي والأمريكي في الرياض

وكالات



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "اتخذنا أول خطوة لاستئناف العمل مع الولايات المتحدة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها الشرق الأوسط".



وأوضح بوتين أن روسيا والولايات المتحدة تعملان على القضايا الاقتصادية وأسواق الطاقة والفضاء ومجالات أخرى، مشيرًا إلى أن المفاوضات في العاصمة السعودية الرياض كان هدفها زيادة الثقة كما أنها جرت في "أجواء ودية وكانت نتائجها إيجابية".



وأكد بوتين أنه لا يمكن تسوية الأزمة الأوكرانية من دون رفع مستوى الثقة بين روسيا والولايات المتحدة، موضحًا أن موسكو لم ترفض أبدًا الحوار مع أوروبا أو كييف.



ولفت الرئيس الروسي إلى أن موسكو لا تتدخل في العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة، مضيفًا: "نعطي أولوية كبرى لتسوية الوضع في أوكرانيا".



والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في قصر الدرعية بالرياض، أمس الثلاثاء، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.



وقال وزير الخارجية الروسي لافروف، أمس الثلاثاء، إن المحادثات سادتها أجواء إيجابية.