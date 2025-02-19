أمير قطر يصل طهران في زيارة رسمية

(وكالات)

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية، برفقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ووفد رسمي، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

واستقبل الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمير قطر في مراسم رسمية أقيمت في مجموعة سعد آباد التاريخية – الثقافية بطهران.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن الزعيمين عقدا اجتماعًا خاصًا عقب مراسم الاستقبال، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.