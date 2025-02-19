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سوريا.. توقيف شحنة أسلحة قبل تهريبها إلى حزب الله (صورة)

03:07 م الأربعاء 19 فبراير 2025

سوريا

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(وكالات)

أعلن الأمن العام السوري، اليوم الأربعاء، عن اعتقال مجموعات متورطة في تهريب وبيع الأسلحة لحزب الله اللبناني في منطقة القطيفة بريف دمشق، وذلك وفقًا لما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وتم نشر صورة لسيارة نصف نقل محملة بالعتاد والأسلحة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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من جانب آخر، أفاد "تلفزيون سوريا" بأن القوى الأمنية السورية ضبطت في 26 يناير الماضي شحنة أسلحة بريف دمشق كانت موجهة إلى حزب الله في لبنان.

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تأتي هذه التطورات في ظل توترات متزايدة على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأسابيع الماضية مواجهات بين مهربين لبنانيين والقوات السورية، قبل التوصل إلى اتفاق لضبط تلك المناطق الحدودية.

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سوريا حزب الله الأمن العام السوري
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