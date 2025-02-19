الأمم المتحدة: تكلفة إعادة إعمار غزة خلال 10 سنوات تتجاوز الـ53 مليار دولار

وكالات



أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أمس الثلاثاء، تقييمًا أوضح أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع الفلسطيني التي استمرت 15 شهرًا، تتجاوز الـ 53 مليار دولار، وذلك وفق التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات القطاع والضفة الغربية.



وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار إلى الحاجة لـ 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.



وتحتاج عملية إعادة إعمار قطاع غزة لسنوات، بما يشمل إزالة الذخائر غير المنفجرة وملايين الأطنان من الأنقاض.



وحذر التقرير من أن الظروف لم تتهيأ بعد لبدء أعمال التعافي وإعادة الإعمار على نطاق واسع نظرًا للغموض الذي يكتنف كيفية إدارة القطاع بعد الحرب والترتيبات الأمنية اللازمة، وأوضح التقرير أن "سرعة وحجم ونطاق التعافي ستتحدد وفقًا لهذه الظروف".



وذكر التقييم المبدئي أن أكثر من 292 ألف منزل دُمر أو تضرر، كما أصبحت 95% من المستشفيات في القطاع الفلسطيني غير صالحة للعمل.



وشنت إسرائيل حربها على قطاع غزة في أكتوبر 2023، والتي تسببت في تدمير شبه كامل للقطاع واستشهاد أكثر من 48 ألف فلسطيني.



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون الاتفاق من 3 مراحل تمتد المرحلة الأولى منه ستة أسابيع تسلم بموجبها إسرائيل 33 أسيرًا إسرائيليًا مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.



بينما تشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين، بمن فيهم الجنود الإسرائيليون الذكور، ووقف إطلاق نار دائم، و انسحاب كامل لقوات جيش الاحتلال.



ومن المفترض أن تتضمن المرحلة الثالثة إعادة جميع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتبقية وبدء إعادة إعمار قطاع غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.





