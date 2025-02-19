ردًا على ترامب.. زيلينسكي: من يريد استبدالي لن ينجح

وكالات



اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إنهاء عزلته.



وأضاف زيلينسكي، "إذا كان هناك من يريد استبدالي فذلك لن ينجح الآن"، وذلك ردًا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا.



وقال في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "يجب ألا ننسى أبدًا أن روسيا يديرها مصابون بالكذب المرضي ولا يمكن الوثوق بهم ويجب ممارسة ضغوط عليهم".



وكانت ترامب قد أعلن أن المحادثات مع روسيا كانت "جيدة جدًا"، محملًا الرئيس الأوكراني مسؤولية اندلاع الحرب مع موسكو في فبراير 2022.



وحمل ترامب، أمس الثلاثاء، أوكرانيا مسؤولية الهجوم الروسي الشامل الذي وقع قبل نحو 3 سنوات.



كما لفت الرئيس الأمريكي إلى ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، وهو مطلب طالبت به روسيا أيضًا، قائلًا: "هذا ليس أمرًا روسيا فقط. هذا شيء أطالب به أنا والعديد من الدول الأخرى أيضًا".



وأدلى ترامب بتلك التصريحات، أمس الثلاثاء، في الوقت الذي كان يجتمع فيه الوفد الأمريكي برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو، مع الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف، في العاصمة السعودية الرياض.



ويُذكر أن فترة ولاية فولوديمير زيلينسكي الرئاسية قد انتهت في 20 مايو 2024، ووفقًا للدستور الأوكراني، يشغل رئيس الدولة منصبه لمدة 5 سنوات ويؤدي واجباته حتى يتولى خليفة جديد منصبه، إلا أنه لم تجرى انتخابات رئاسية في البلاد بسبب خوضها الحرب ضد روسيا منذ فبراير 2022.





