الصحة العالمية: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة تستأنف السبت

وكالات



قالت منظمة الصحة العالمية إن حملة التطعيم الجماعي ضد شلل الأطفال في قطاع غزة ستستأنف السبت المقبل، وتستهدف أكثر من نصف مليون طفل.



ونشرت منظمة الصحة العالمية بيانًا، قالت فيه إن "الأوضاع الحالية في غزة، بما في ذلك الاكتظاظ في الملاجئ والضرر البالغ الذي لحق بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي وسبل النظافة الشخصية، والتي تسهل انتقال العدوى عن طريق البراز والفم، تخلق الظروف المثالية لانتشار فيروس شلل الأطفال بشكل أكبر".



وأضاف البيان: "حركة السكان المكثفة نتيجة لوقف إطلاق النار الحالي من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم انتشار عدوى فيروس شلل الأطفال".





