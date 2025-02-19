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عون: لبنان لن يكون منصة للهجوم على الدول العربية

01:59 م الأربعاء 19 فبراير 2025

علم لبنان

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وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن ما يحدث في المنطقة لا تقتصر تداعياته على الشعب الفلسطيني بل تشمل الدول العربية وبينها لبنان.

وأكد عون، خلال لقائه وفد السفراء العرب في مقر الرئاسة اللبنانية "قصر بعبدا"، أن لبنان لن يكون منصة للهجوم على الدول ولا سيما الدول العربية الشقيقة.

وشدد الرئيس اللبناني على أنه "لا يمكن مواجهة التحديات الراهنة إلا من خلال موقف عربي موحد".

ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة تغييرات ملحوظة، إذ انتهت مهلة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان أمس الثلاثاء 18 فبراير وفق اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وسحبت إسرائيل قواتها، أمس الثلاثاء، من عدد من القرى الحدودية بموجب اتفاق وقف النار ما عدا 5 مواقع استراتيجية هي تلة الحمامص وتلة النبي عويضة وجبل بلاط واللبونة والعزية، التي تطل على عدد من المستوطنات الإسرائيلية.

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لبنان الهجوم على الدول العربية جوزيف عون
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