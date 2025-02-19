"تراجعت شعبيته".. ترامب يهاجم زيلينسكي ويحمله مسؤولية الحرب مع روسيا

وكالات

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إذ ذكر مجددًا أن شعبية زيلينسكي قد تراجعت.

وحمل ترامب، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الثلاثاء، في منتجع "مار أيه لاجو" الذي يملكه في بالم بيتش بولاية فلوريدا، زيلينسكي مسؤولية "الهجوم الروسي الشامل" الذي وقع قبل نحو 3 سنوات.

ورد ترامب على الانتقادات التي وجهها زيلينسكي سابقًا حول استبعاد كييف من أي مفاوضات مع موسكو حول الحرب الروسية الأوكرانية، قائلًا: "حسنًا، لقد كان هناك منذ ثلاث سنوات، ولم يكن عليه أن يبدأ هذا الأمر"، في إشارة إلى الحرب. وأردف: "كان بإمكانهم التوصل إلى اتفاق"، وفق "أسوشيتد برس".

وأشار ترامب إلى أنه لو كان في السلطة عند اندلاع الحرب، لكان بإمكانه التوصل إلى صفقة تمنح أوكرانيا "تقريبًا كل الأراضي، من دون سقوط قتلى أو تدمير أي مدينة"، مضيفًا: "أريد تحقيق السلام. لا أريد المزيد من القتلى".

كما تحدث ترامب خلال المؤتمر الصحفي عن الانتخابات الأوكرانية، إذ قال إن أوكرانيا يجب أن تجري انتخابات، مشيرًا إلى أن هذا ليس شيًا يخص روسيا، إنه "شيء نابع مني ومن العديد من البلدان الأخرى أيضًا".

وأضاف ترامب أن شعبية الرئيس زيلينسكي قد تراجعت، "يؤسفني أن أقول ذلك.. لديه نسبة تأييد شعبي تبلغ 4%".

ويُذكر أن فترة ولاية فولوديمير زيلينسكي الرئاسية قد انتهت في 20 مايو 2024، ووفقًا للدستور الأوكراني، يشغل رئيس الدولة منصبه لمدة 5 سنوات ويؤدي واجباته حتى يتولى خليفة جديد منصبه، إلا أنه لم تجرى انتخابات رئاسية في البلاد بسبب خوضها الحرب ضد روسيا منذ فبراير 2022.

كما تحدث ترامب عن فكرة إرسال قوات حفظ سلام أوروبية إلى أوكرانيا، حيث قال "إذا أرادوا القيام بذلك، فهذا رائع. أنا أؤيد ذلك بالكامل"، مؤكدًا أنّ بلاده ليست مضطرة لإرسال جنود إلى كييف، "لأنّنا، كما تعلمون، بعيدون جدًا".

كما دعا ترامب إلى "إعادة التوازن" بين أوروبا والولايات المتّحدة في المساعدات التي تقدّمها كلّ منهما إلى أوكرانيا. وقال "لقد أعطيناهم على ما أعتقد 350 مليار دولار، إنه مبلغ كبير وعلينا أن نعيد التوازن مع أوروبا، لأنّ أوروبا أعطت مبلغًا أقل بكثير من ذلك".

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في الوقت الذي كان فيه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا يجريان محادثات في الرياض حول تحسين العلاقات وإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأعلن القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الأربعاء، أن انعقاد القمة بين الرئيسين قد يكون ممكنًا قبل نهاية فبراير الجاري أو في وقت لاحق، مشيرًا إلى أن التحضيرات لهذه القمة ستستغرق بعض الوقت.

وأكد الكرملين أن المحادثات التي جرت بين روسيا والولايات المتحدة تُعد خطوة مهمة للغاية نحو تسوية مستقبلية بشأن النزاع في أوكرانيا.

وأجرى ترامب الأسبوع الماضي اتصالًا هاتفيًا ببوتين لبحث سبل وقف الحرب في أوكرانيا، في مبادرة أحدثت صدمة في أوروبا وأثارت هلع أوكرانيا.