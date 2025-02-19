وزير الخارجية: مصر تتطلع لصرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي

(وكالات)

أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي،نظيره البلغاري جورج جورجيف، وذلك حسبما أفادت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء.

وتناول الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار. وأعرب عبد العاطي عن التطلع لدعم بلغاريا للمصالح المصرية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، من خلال تكثيف الزيارات الرسمية وتفعيل آليات التعاون المختلفة، والترتيب لعقد آلية المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، والدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة، ولجنة التعاون المشتركة في صوفيا، بما يسهم في تحقيق المزيد من التقارب بين الشعبين الصديقين.

كما تناول عبد العاطي مع نظيره البلغاري التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد على قيام مصر بوضع تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، معربا عن التطلع لقيام المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبى بدعم المساعي المصرية. وفي الختام، تم الاتفاق على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي.