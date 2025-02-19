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الرئيس الأوكراني يهاجم ترامب: يعيش في "فضاء التضليل الإعلامي" الروسي

01:51 م الأربعاء 19 فبراير 2025

فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (أ ب )

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يعيش في "فضاء التضليل الإعلامي" الروسي بالنظر إلى تصريحاته الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في منتجع مار-إيه-لاجو في بالم بيتش في ولاية فلوريدا إن شعبية زيلينسكي بلغت 4% .

ورد زيلينسكي على هذا التصريح في مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف، قائلا "لقد رأينا هذه المعلومات المضللة. نفهم أنها تأتي من روسيا".

وأضاف أن "ترامب يعيش في فضاء التضليل الإعلامي".

يأتي ذلك بعد اجتماع الوفد الروسي والأمريكي، أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، في محادثات مباشرة هي الأولى من سنوات.

وتركزت المفاوضات حول الوضع في أوكرانيا، ليرد الرئيس الأوكراني، بدوره، أنت نتائج المباحثات الروسية الأمريكية حول أوكرانيا غير ملزمة لبلاده.

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فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب التضليل الإعلامي
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