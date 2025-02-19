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الفاتيكان: البابا فرنسيس يعاني من التهاب رئوي ثنائي

01:30 م الأربعاء 19 فبراير 2025

البابا فرنسيس

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(وكالات)

أعلن الفاتيكان، اليوم الأربعاء، أن البابا فرنسيس، البالغ من العمر 88 عامًا، يعاني من التهاب رئوي ثنائي أصاب كلا الرئتين، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية مجددًا. ويتلقى البابا العلاج حاليًا في مستشفى بروما عقب تشخيص سابق بالتهاب الشعب الهوائية.

وأوضح البيان أن الفحوصات أظهرت إصابته بعدوى متعددة الميكروبات في الجهاز التنفسي، مشيرًا إلى أن "الصورة السريرية المعقدة" تستلزم إقامة مستمرة في المستشفى وتلقي علاج دوائي مكثف.

ورغم حالته الصحية، أفاد الفاتيكان بأن البابا في حالة معنوية جيدة، حيث يقضي وقته في الراحة والصلاة والقراءة، معربًا عن امتنانه للدعم الذي يتلقاه، وداعيًا الجميع للصلاة من أجله.

وتعد هذه الإقامة الرابعة للبابا في المستشفى. ففي عام 2023، خضع لعملية جراحية في البطن وعولج من التهاب رئوي آخر. ويذكر أن البابا كان قد فقد جزءًا من إحدى رئتيه في شبابه بالأرجنتين، ما يجعله أكثر عرضة لأمراض الجهاز التنفسي.

وبسبب حالته الصحية، ألغى الفاتيكان لقاء كان مقررًا يوم السبت المقبل، وأعلن أن البابا لن يقيم قداس الأحد في كاتدرائية القديس بطرس. تأتي هذه التطورات قبل أسبوعين من بدء فترة الصوم الكبير للمسيحيين، وسط ترقب حول قدرته على قيادة الاحتفالات الدينية المقبلة.

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البابا فرنسيس الفاتيكان التهاب رئوي ثنائي
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