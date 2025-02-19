بعد إلغاء منحة الـ21 مليون دولار.. الهند تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية

كتبت- سلمى سمير:

يواجه قرار إدارة "كفاءة الحكومة الأمريكية"، بإلغاء منحة بقيمة 21 مليون دولار مخصصة لتعزيز نسبة المشاركة الانتخابية في الهند، ردود فعل متباينة على المستويين الأمريكي والهندي، فمن جهته دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن القرار، متسائلًا عن سبب تخصيص أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لدعم الانتخابات في الهند.

وقال ترامب: "لماذا نقدم 21 مليون دولار للهند؟ لديهم أموال أكثر بكثير. إنهم من بين أعلى الدول فرضًا للضرائب علينا، ولا يمكننا بالكاد دخول أسواقهم بسبب التعريفات الجمركية المرتفعة. لدي احترام كبير للهند ورئيس وزرائها، ولكن منح 21 مليون دولار لتعزيز المشاركة الانتخابية في الهند؟ ماذا عن نسبة المشاركة هنا؟".

وجاء تعليق ترامب خلال حديثه في مقر إقامته في "مار-آ-لاجو" بولاية فلوريدا، حيث أبدى استغرابه من تخصيص هذه الأموال لبلد يفرض تعريفات مرتفعة على المنتجات الأمريكية.

وفي 16 فبراير الماضي، كشفت واشنطن عن قائمة بالمشاريع الممولة من أموال الضرائب الأمريكية والتي تم إلغاؤها، ومن بينها الـ21 مليون دولار المخصصة للهند. وأعلنت الإدارة عن القرار عبر منشور على منصة "إكس"، مؤكدة أن الأموال كانت تُنفق على برامج اعتبرتها غير مبررة أو مبالغ فيها.

إلى جانب تمويل الهند، تضمنت القائمة برامج أخرى تم إلغاؤها، من بينها 29 مليون دولار لدعم "تعزيز المشهد السياسي في بنجلاديش، و39 مليون دولار لبرامج "الفيدرالية المالية" و"حماية التنوع البيولوجي" في نيبال.

كيف ردت الهند؟

من جانبها، اعتبرت الحكومة الهندية القرار تأكيدًا على "التدخل الخارجي" في شؤونها الانتخابية. وصرح المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا، أميت مالفيا، قائلًا: "21 مليون دولار لتعزيز نسبة التصويت؟ هذا بالتأكيد تدخل خارجي في العملية الانتخابية الهندية. من المستفيد من ذلك؟ بالتأكيد ليس الحزب الحاكم!".

وذهب مالفيا إلى أبعد من ذلك، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"الاختراق المنهجي" للمؤسسات الهندية من قبل جهات أجنبية. كما ربط هذا التمويل بالملياردير الأمريكي جورج سوروس، المتهم من قبل تيارات يمينية عالمية بالتأثير على السياسات الداخلية عبر منظمته "أوبن سوسيتي فونديشنز".

كما استشهد مالفيا بمذكرة تفاهم موقعة عام 2012 بين لجنة الانتخابات الهندية ومؤسسة IFES الدولية، وهي منظمة مدعومة من مؤسسة جورج سوروس، متهمًا الحكومة السابقة بقيادة حزب المؤتمر الوطني الهندي بتمكين التدخل الأجنبي في النظام الانتخابي الهندي.

وأضاف مالفيا: "من المثير للسخرية أن أولئك الذين ينتقدون تعيين مفوض الانتخابات الهندي – وهي عملية شفافة وشاملة لأول مرة في ديمقراطيتنا – لم يترددوا في تسليم لجنة الانتخابات بالكامل لجهات أجنبية".

واتهم مالفيا، حكومة التحالف التقدمي المتحد السابقة، بقيادة حزب المؤتمر، بالسماح بتغلغل نفوذ أجنبي داخل المؤسسات الهندية، قائلًا: "حكومة التحالف بقيادة الكونجرس مهدت الطريق لتغلغل القوى الأجنبية في المؤسسات الهندية، مما أضعف البلاد في كل فرصة ممكنة".