إعلان

رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: أوكرانيا ستعاني بدون دعم الولايات المتحدة

12:30 م الأربعاء 19 فبراير 2025

أوكرانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا ستواجه صعوبات كبيرة في حال فقدان الدعم الأمريكي، مشددًا على أهمية بذل كل الجهود للحفاظ على هذا الدعم الحاسم.

وأضاف بودانوف أن الأمن العالمي في أوروبا لا يمكن تحقيقه دون وجود أوكرانيا كجزء أساسي من منظومة الاستقرار، مشبهًا الوضع بالمحارب الوحيد في الميدان الذي لا يمكنه القتال بمفرده.

وتأتي تصريحات بودانوف، بعد القمة التي عقدت أمس الثلاثاء، في الرياض بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث ترأس وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو الوفد الأمريكي في مقابل نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقال الكرملين، في وقت سابق اليوم، إن قمة محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد تكون نهاية فبراير الجاري.

ولم تتضمن المباحثات الروسية الأمريكية أي مسؤولين في كييف، التي ردت بدورها أن نتائج هذه المفاوضات غير ملزمة لها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوكرانيا رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية دعم الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
الرئيس السيسي ورئيس وزراء أسبانيا يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لتسجل مستوى قياسي جديد
تحذير من الأرصاد للمواطنين: موجة برد قوية خلال ساعات