رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: أوكرانيا ستعاني بدون دعم الولايات المتحدة

(وكالات)

قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا ستواجه صعوبات كبيرة في حال فقدان الدعم الأمريكي، مشددًا على أهمية بذل كل الجهود للحفاظ على هذا الدعم الحاسم.

وأضاف بودانوف أن الأمن العالمي في أوروبا لا يمكن تحقيقه دون وجود أوكرانيا كجزء أساسي من منظومة الاستقرار، مشبهًا الوضع بالمحارب الوحيد في الميدان الذي لا يمكنه القتال بمفرده.

وتأتي تصريحات بودانوف، بعد القمة التي عقدت أمس الثلاثاء، في الرياض بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث ترأس وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو الوفد الأمريكي في مقابل نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقال الكرملين، في وقت سابق اليوم، إن قمة محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد تكون نهاية فبراير الجاري.

ولم تتضمن المباحثات الروسية الأمريكية أي مسؤولين في كييف، التي ردت بدورها أن نتائج هذه المفاوضات غير ملزمة لها.