إدارة ترامب توقف طلبات الهجرة للقادمين من أوكرانيا

وكالات

أفادت "سي بي إس"، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علّقت النظر في طلبات المهاجرين من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا الذين سمح لهم الرئيس السابق جو بايدن بدخول البلاد.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين ووثائق داخلية، أن كافة الطلبات التي تم تعليقها سُمح لأصحابها بدخول البلاد بموجب برامج أقرها الرئيس السابق بايدن، مشيرة إلى وقوع حالات احتيال ومخاوف أمنية.

وذكرت الشبكة في تقرير نشرته نقلًا عن وثائق رسمية، أن تجميد طلبات المهاجرين سيستمر لفترة غير محددة، بينما تعمل الجهات الحكومية على تحديد حالات الاحتيال المحتملة وتعزيز إجراءات الفحص لتخفيف المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن العدد الدقيق للمهاجرين المتأثرين بالقرار غير واضح، لكن تجميد الطلبات يشمل برامج عدة أطلقتها إدارة بايدن، والتي سمحت لمئات الآلاف من الأجانب بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب قانون هجرة يعرف باسم "البارول" (الإفراج المؤقت)، الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحية استقبال الأجانب بسرعة لأسباب إنسانية أو لتحقيق منفعة عامة.

وبحسب تقرير "سي بي إس"، فقد استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن هذه الصلاحيات على نطاق غير مسبوق لتشجيع المهاجرين على اتباع طرق الهجرة القانونية بدلًا من عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على المهاجرين الذين كانوا في عملية التقدم بطلب للحصول على مزايا الهجرة المختلفة، والتي من شأنها أن تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة بشكل قانوني.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوقفت سابقًا الدخول الجديد بموجب سياسات "البارول" التي أقرتها إدارة بايدن.

ولكن في 14 فبراير الجاري، أمر أندرو ديفيدسون، أحد كبار مسؤولي خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، في مذكرة بوقف إداري على مستوى الوكالة لجميع طلبات المزايا المعلقة المقدمة من مهاجرين دخلوا البلاد بموجب 3 برامج أقرتها الإدارة السابقة.

وذكر ديفيدسون في مذكرته، أن الإيقاف المؤقت يمكن رفعه، ولكن فقط بعد أن يكمل المسؤولون "مراجعة شاملة وتقييمًا" للسكان الأجانب الذين دخلوا أو كانوا قد دخلوا الولايات المتحدة بموجب برامج الإفراج المؤقت هذه".